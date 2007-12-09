Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Григорий Иванов: «У людей нет денег. Когда человек выбирает – сходить на футбол или купить детям хлеба, он выберет второе»

    Теги премьер-лига Россия болельщики Урал Григорий Иванов Екатеринбург-Арена кризис Спорт-Экспресс Футбол

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о посещаемости команды и отсутствии денег у народа.

    – Наши клубы могут вообще существовать без государственной поддержки? Бытует мнение, что будущее только за частными проектами.

    – Мы всегда почему-то считаем бюджетные деньги только в футболе. Почему? Но ведь ни один вид спорта не отказался от господдержки. Ни один!

    В хоккее нет бюджетных денег что ли? Да прекратите! Но почему-то они не кричат, что нужно создавать частные клубы, что они сами все вывезут. Такого нет. А как содержать команды на частные деньги?

    – Нереально?

    – Но вы же должны учитывать экономическую ситуацию в стране. Ну нет денег у людей. Нет! Когда человек стоит перед выбором – сходить на футбол или купить своим детям булку хлеба, наверное, он выберет второе. Согласны?

    При этом мы все делаем для болельщиков. Перед матчами у нас шоу за пределами чаши стадиона, красота! Но люди все равно не особо идут… Мороз, экономическая ситуация. Все это, конечно, сказывается.

    – Какая средняя посещаемость матчей «Урала»?

    – Около 15 тысяч. Конечно, сейчас больше болельщиков, почти три раза, по сравнению с прошлым сезоном. Новый стадион, чемпионат мира – все это повлияло.

    А ведь нам еще принимать лидеров дома во втором круге. Думаю, еще улучшим статистику.

    – После чемпионата мира стало проще зарабатывать?

    – Нет, я бы так не сказал.

    – Почему?

    – Ну не можем мы делать цены на билеты как в Европе. У населения нет такой платежной способности.

    – Сколько у вас стоят самые дорогие билеты?

    – 5 тысяч рублей. Это зона гостеприимства. Но когда приезжает «Спартак», все эти билеты скупают гости.

    Для Москвы 5 тысяч – копейки, а нашим гражданам тяжело потянуть такие суммы, – сказал Иванов.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться