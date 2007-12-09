Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Кубок мира. Эстафета. Белов, Большунов, Спицов и Мельниченко бегут в первой команде России

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Максим Вылегжанин сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Жан Марк Гайар Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Даниэль Рикардссон эстафета Евгений Белов сборная Франции Шюр Рете Финн Хоген Крог Калле Халварссон Ансси Пентсинен Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Ииво Нисканен Майкол Растелли Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Симен Хегстад Крюгер Адриан Бэкшнайдер Франческо де Фабиани Тони Ливерс Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Рено Же Александр Большунов Магне Хага Йенс Бурман Виктор Торн Дитмар Ноклер Клемен Париссе Пертту Хувяринен Антти Оянсиву Роман Фюргер Лыжные виды

    Сегодня в норвежском Бейтостолене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет мужская эстафета. От России на гонку заявлены две команды.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Бейтостолен, Норвегия

    Мужчины

    Эстафета

    Начало – 15.30 по московскому времени.

    Старт-лист

    1. Норвегия-1 (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Шюр Рете, Финн Хоген Крог)
    2. Россия-1 (Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко)
    3. Швеция (Йенс Бурман, Калле Халварссон, Даниэль Рикардссон, Виктор Торн)
    4. Финляндия-1 (Ансси Пентсинен, Ииво Нисканен, Пертту Хувяринен, Антти Оянсиву)
    5. Франция-1 (Жан Марк Гайар, Адриан Бэкшнайдер, Клемен Париссе, Рено Же)
    6. Италия (Майкол Растелли, Дитмар Ноклер, Мирко Бертолина, Франческо де Фабиани)
    7. Швейцария (Ливио Билер, Дарио Колонья, Тони Ливерс, Роман Фюргер)
    13. Норвегия-2 (Дидрик Тонсет, Ханс Кристер Холунн, Магне Хага, Симен Хегстад Крюгер)
    16. Россия-2 (Илья Семиков, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин)

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться