Лыжи. Кубок мира. Эстафета. Белов, Большунов, Спицов и Мельниченко бегут в первой команде России

Сегодня в норвежском Бейтостолене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет мужская эстафета. От России на гонку заявлены две команды.

Лыжные гонки

Кубок мира

Бейтостолен, Норвегия

Мужчины

Эстафета

Начало – 15.30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия-1 (Эмиль Иверсен, Мартин Йонсруд Сундбю, Шюр Рете, Финн Хоген Крог)

2. Россия-1 (Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко)

3. Швеция (Йенс Бурман, Калле Халварссон, Даниэль Рикардссон, Виктор Торн)

4. Финляндия-1 (Ансси Пентсинен, Ииво Нисканен, Пертту Хувяринен, Антти Оянсиву)

5. Франция-1 (Жан Марк Гайар, Адриан Бэкшнайдер, Клемен Париссе, Рено Же)

6. Италия (Майкол Растелли, Дитмар Ноклер, Мирко Бертолина, Франческо де Фабиани)

7. Швейцария (Ливио Билер, Дарио Колонья, Тони Ливерс, Роман Фюргер)

13. Норвегия-2 (Дидрик Тонсет, Ханс Кристер Холунн, Магне Хага, Симен Хегстад Крюгер)

16. Россия-2 (Илья Семиков, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин)