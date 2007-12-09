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    Лыжи. Кубок мира. Эстафета (жен). Дуркина, Жеребятьева, Истомина и Соболева завоевали серебро

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Астрид Якобсен сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Тереза Йохауг Рита Лииза Ропонен Ида Ингемарсдоттер эстафета (жен) сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Анастасия Седова Хайди Венг Анне Кюлленен Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Анна Нечаевская Кертту Нисканен Лаура Мононен Сэди Бьорнсен Юлия Белорукова Рагнхиль Хага Эвелина Сеттлин Лидия Дуркина Анна Жеребятьева Силье Ойре Шлинн Эбба Андерссон Мария Истомина Тириль Венг Йоханна Матинтало Рози Бреннан Анна Свенсен Лыжные виды

    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжам в норвежском Бейтостолене состялась женская эстафета. Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева завоевали серебряную медаль. 

    Анна Нечаевская из команды Россия-1 упала на последнем километре дистанции и не смогла вмешаться в борьбу за медали. 

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Бейтостолен, Норвегия

    Женщины

    Эстафета

    1. Норвегия-1 (Хайди Венг, Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага, Ингвильд Флюгстад Остберг) – 57.23,6
    2. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) – 37,3
    3. Финляндия-1 (Йоханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Рита Лииза Ропонен, Эвелиина Пииппо) – 37,8
    4. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) – 40,9
    5. США-1 (Сэди Бьорнсен, Рози Бреннан, Кейтлин Паттерсон, Джессика Диггинс) – 48,0
    6. Швеция (Эвелина Сеттлин, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Ида Ингемарсдоттер) – 50,0
    7. Норвегия-2 (Анна Свенсен, Астрид Якобсен, Силье Ойре Шлинн, Тириль Венг) – 53,6

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