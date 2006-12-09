«Зенит» проиграл «Рубину» (1:2). Отрыв от «Краснодара» сократился до одного очка

проиграл «Рубину» (1:2) в рамках 17-го тура РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером, но отрыв от идущего вторым в таблице «Краснодара» сократился до одного очка.

Петербургская команда впервые проиграла на своем поле после назначения Сергея Семака, занявшего пост главного тренера летом 2018 года. До сегодняшнего вечера «Зенит» провел в сезоне 13 домашних матчей в различных турнирах, 11 закончились победами, 2 были сведены вничью.

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