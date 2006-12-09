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    «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2). Отрыв от «Краснодара» сократился до одного очка

    Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Футбол

    «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в рамках 17-го тура РПЛ.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером, но отрыв от идущего вторым в таблице «Краснодара» сократился до одного очка.

    Петербургская команда впервые проиграла на своем поле после назначения Сергея Семака, занявшего пост главного тренера летом 2018 года. До сегодняшнего вечера «Зенит» провел в сезоне 13 домашних матчей в различных турнирах, 11 закончились победами, 2 были сведены вничью.

    Зенит – Рубин 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    9 декабря, 19.00, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 7 Сорокин, 0:2 – 50 Сорокин, 1:2 – 59, пенальти Паредес.
    ЗенитЛунев, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Ерохин (Маркизио, 65), Паредес, Эрнани, Мак (Заболотный, 56), Дриусси, Шатов.
    РубинБабурин, Абдуллин (Степанов, 63), Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Могилевец, Камболов, Гранат, Байрамян, Сагитов (Бухаров, 84).
    Предупреждения:
    Эрнани (18), Шатов (28), Байрамян (29), Калинин (39), Нету (48), Паредес (55), Сагитов (61), Уремович (78), Маркизио (85), Гранат (90).

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