«Зенит» проиграл «Рубину» (1:2). Отрыв от «Краснодара» сократился до одного очка

«Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в рамках 17-го тура РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером, но отрыв от идущего вторым в таблице «Краснодара» сократился до одного очка.
Петербургская команда впервые проиграла на своем поле после назначения Сергея Семака, занявшего пост главного тренера летом 2018 года. До сегодняшнего вечера «Зенит» провел в сезоне 13 домашних матчей в различных турнирах, 11 закончились победами, 2 были сведены вничью.
- Дата проведения
- 9 декабря, 19.00, «Крестовский»
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Зенит –
Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Ерохин (Маркизио, 65), Паредес, Эрнани, Мак (Заболотный, 56), Дриусси, Шатов.
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Рубин –
Бабурин, Абдуллин (Степанов, 63), Уремович, Навас, Сорокин, Калинин, Могилевец, Камболов, Гранат, Байрамян, Сагитов (Бухаров, 84).