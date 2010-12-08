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    Финал Гран-при. Чен победил, Уно – 2-й, Воронов – 6-й

    Теги Сергей Воронов сборная России результаты Гран-при сборная Канады финал Гран-при сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Чехии Михал Бржезина мужское катание Киган Мессинг Нэтан Чен Шома Уно Чха Чжун Хван Фигурное катание

    Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу в финале Гран-при в Ванкувере. Россиянин Сергей Воронов занял шестое место. 

    Финал Гран-при

    Ванкувер, Канада

    Мужчины

    Итоговое положение

    1. Нэтан Чен (США) – 282,42
    2. Шома Уно (Япония) – 275,10
    3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 263,49
    4. Михал Бржезина (Чехия) – 255,26
    5. Киган Мессинг (Канада) – 236,05
    6. Сергей Воронов (Россия) – 226,44

    Произвольная программа

    1. Нэтан Чен (США) – 189,43
    2. Шома Уно (Япония) – 183,43
    3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 174,42
    4. Михал Бржезина (Чехия) – 166,05
    5. Киган Мессинг (Канада) – 156,49
    6. Сергей Воронов (Россия) – 143,48

    Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

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