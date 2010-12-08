Финал Гран-при. Чен победил, Уно – 2-й, Воронов – 6-й

Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу в финале Гран-при в Ванкувере. Россиянин Сергей Воронов занял шестое место.
Финал Гран-при
Ванкувер, Канада
Мужчины
Итоговое положение
1. Нэтан Чен (США) – 282,42
2. Шома Уно (Япония) – 275,10
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 263,49
4. Михал Бржезина (Чехия) – 255,26
5. Киган Мессинг (Канада) – 236,05
6. Сергей Воронов (Россия) – 226,44
Произвольная программа
1. Нэтан Чен (США) – 189,43
2. Шома Уно (Япония) – 183,43
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 174,42
4. Михал Бржезина (Чехия) – 166,05
5. Киган Мессинг (Канада) – 156,49
6. Сергей Воронов (Россия) – 143,48
Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере