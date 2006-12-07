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    Артемий Панарин: «Я слышал, фигуристок у нас заставляют жрать порошок «Сквизи». А им потом рожать детей»

    Теги Коламбус НХЛ Артемий Панарин Евгения Медведева Хоккей

    Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин высказал мнение о фигуристке Евгении Медведевой.

    – Еще одна горячая тема – фигурное катание. Евгения Медведева сменила тренера, уехала работать в Канаду к Брайану Орсеру. А ее теперь чуть ли не предательницей называют. Это удивительно с точки зрения хоккеиста?

    – Это ведь ее выбор. А если у нее условия лучше в Канаде? Или в России не уважали?

    Я вообще слышал, что фигуристок у нас заставляют какую-то ерунду жрать вроде порошка «Сквизи», чтобы сбрасывать вес. А им потом рожать детей. 

    И что, жить для тех людей, кто сидят на диване и кричат: «Предательница»? На хрен это надо! Медведева и дальше будет выступать за сборную России.

    Обвинять ее могут только колхозники. Она ведь не поменяла гражданство. Надо уважать выбор человека. Пусть сама решает, где ей прогрессировать.

    Вот НХЛ – лучшая лига, тут ты растешь в мастерстве. И в сборную приезжаешь более сильным игроком.

    Но диванным экспертам этого не понять. Они ведь смотрят Владимира Соловьева. А он говорит: «Нельзя так делать!» – сказал Панарин.

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