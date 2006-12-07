Артемий Панарин: «Я слышал, фигуристок у нас заставляют жрать порошок «Сквизи». А им потом рожать детей»

Нападающий «Коламбуса» высказал мнение о фигуристке Евгении Медведевой.

– Еще одна горячая тема – фигурное катание. Евгения Медведева сменила тренера, уехала работать в Канаду к Брайану Орсеру. А ее теперь чуть ли не предательницей называют. Это удивительно с точки зрения хоккеиста?

– Это ведь ее выбор. А если у нее условия лучше в Канаде? Или в России не уважали?

Я вообще слышал, что фигуристок у нас заставляют какую-то ерунду жрать вроде порошка «Сквизи», чтобы сбрасывать вес. А им потом рожать детей.

И что, жить для тех людей, кто сидят на диване и кричат: «Предательница»? На хрен это надо! Медведева и дальше будет выступать за сборную России.

Обвинять ее могут только колхозники. Она ведь не поменяла гражданство. Надо уважать выбор человека. Пусть сама решает, где ей прогрессировать.

Вот – лучшая лига, тут ты растешь в мастерстве. И в сборную приезжаешь более сильным игроком.

Но диванным экспертам этого не понять. Они ведь смотрят Владимира Соловьева. А он говорит: «Нельзя так делать!» – сказал Панарин.