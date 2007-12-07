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    The Sun: игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с 70 девушками, были алкоголь и веселящий газ

    Теги Месут Озил премьер-лига Англия Арсенал светская хроника Пьер-Эмерик Обамеянг Шкодран Мустафи Генрих Мхитарян Александр Ляказетт Сеад Колашинац Маттео Гендузи Футбол

    Футболистов «Арсенала» обвиняют в нарушении спортивного режима.

    У издания The Sun появились видеозаписи вечеринки, которую несколько игроков устроили за считанные дни до старта сезона в августе. На ней, как утверждается, присутствовали 12 футболистов и более 70 девушек.

    Вечеринка сопровождалась употреблением алкоголя, в частности, шампанского, водки и скотча, а также веселящего газа.

    На видео запечатлены Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Месут Озил, Сеад Колашинац и новичок команды Маттео Гендузи. Они употребляют веселящий газ.

    Также на видеозаписи видны Генрих Мхитарян и Шкодран Мустафи, которые, впрочем, не употребляют веселящий газ.

    Источник издания, оказавшийся свидетелем, заявил, что никогда в жизни не видел ничего подобного: «Они приносили емкости с веселящим газом мешками и постоянно вдыхали. Некоторые даже периодически теряли сознание. Это какая-то дичь.

    Молодой игрок с курчавыми волосами (Гендузи – прим. Sports.ru) явно такого не испытывал: он полностью отключился и завалился на бок. Было невероятно видеть, как так называемые спортсмены и примеры для подражания употребляют опасное вещество». 

    Фото: The Sun

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