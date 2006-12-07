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    Наталья Бестемьянова: «Скоро завершатся разговоры о противостоянии Загитовой и Медведевой. На первые роли выходит Кихира»

    Теги сборная России финал Гран-при сборная Японии женское катание Наталья Бестемьянова Евгения Медведева Алина Загитова Рика Кихира Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что японская фигуристка Рика Кихира станет лидером мирового женского катания.

    «Сегодня нужно говорить о рождении новой звезды. Это Рика Кихира. С ней будет бороться на равных уже следующее поколение девочек, которое сейчас катается в юниорках.

    Скоро разговоры о противостоянии Загитовой и Медведевой можно будет завершать. На первые роли выходит Кихира», – сказала Бестемьянова.

    Загитова больше не лидер. Ей недостаточно идеального проката для победы

    Опрос

    Кто победит в финале Гран-при?

    11376 голосов 41
    • Алина Загитова
      63%
    • Сатоко Мияхара
      4%
    • Рика Кихира
      22%
    • Елизавета Туктамышева
      8%
    • Каори Сакамото
      1%
    • Софья Самодурова
      2%

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