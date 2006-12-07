Наталья Бестемьянова: «Скоро завершатся разговоры о противостоянии Загитовой и Медведевой. На первые роли выходит Кихира»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что японская фигуристка станет лидером мирового женского катания.

«Сегодня нужно говорить о рождении новой звезды. Это Рика Кихира. С ней будет бороться на равных уже следующее поколение девочек, которое сейчас катается в юниорках.

Скоро разговоры о противостоянии Загитовой и Медведевой можно будет завершать. На первые роли выходит Кихира», – сказала Бестемьянова.

Загитова больше не лидер. Ей недостаточно идеального проката для победы