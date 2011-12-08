Финал Гран-при. Тарасова и Морозов, Забияко и Энберт, Павлюченко и Ходыкин представят короткие программы

Сегодня в Ванкувере на финал Гран-при по фигурному катанию в борьбу за медали вступят спортивные пары.
Финал Гран-при
Ванкувер, Канада
Пары
Короткая программа
Начало – 7.20 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена».
Первая разминка
1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)
2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай)
3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
Вторая разминка
4. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
5. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
6. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере