Финал Гран-при. Тарасова и Морозов, Забияко и Энберт, Павлюченко и Ходыкин представят короткие программы

Сегодня в Ванкувере на финал Гран-при по фигурному катанию в борьбу за медали вступят спортивные пары.

Финал Гран-при

Ванкувер, Канада

Пары

Короткая программа

Начало – 7.20 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена».

Первая разминка



1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)

2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай)

3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

Вторая разминка

4. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)

5. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

6. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере