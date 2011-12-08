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    Финал Гран-при. Тарасова и Морозов, Забияко и Энберт, Павлюченко и Ходыкин представят короткие программы

    Теги сборная России результаты финал Гран-при сборная Франции Александр Энберт сборная Китая сборная Италии Ванесса Джеймс Николь Делла Моника пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Цзинь Ян Маттео Гуаризе Морган Сипре Наталья Забияко Чэн Пэн Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Фигурное катание

    Сегодня в Ванкувере на финал Гран-при по фигурному катанию в борьбу за медали вступят спортивные пары.  

    Финал Гран-при

    Ванкувер, Канада

    Пары

    Короткая программа

    Начало – 7.20 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена». 

    Первая разминка

    1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)
    2. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай)
    3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

    Вторая разминка

    4. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция)
    5. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
    6. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

    Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

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