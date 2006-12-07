Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Каборе может перейти в «Спартак»

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Селюк Шарль Каборе Краснодар агенты Футбол

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может сменить клуб.

    По информации Sport24, африканец может перейти в «Спартак». Главный тренер красно-белых Олег Кононов знаком с Каборе по работе в «Краснодаре». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны турецких клубов.

    Срок контракта Каборе с «Краснодаром» истекает летом 2019 года. С января он имеет право вести официальные переговоры с другими клубами о контракте.

    «Это нормально, когда клубы интересуются футболистом такого класса, как Каборе, учитывая его опыт и то, что примерно через 20 дней он имеет право подписать соглашение о переходе летом на правах свободного агента. До января никаких решений мы принимать не будем, а с начала января возможно все.

    Естественно, клубы калибра «Спартака» должны быть заинтересованы в приобретении такого футболиста, как Каборе. К нему проявляют повышенный интерес многие клубы из разных стран Европы. Более того, меня уже приглашают приехать в две страны на переговоры.

    Безусловно, мы будем рассматривать разные варианты продолжения карьеры, но при этом Каборе продолжает профессионально выполнять действующий контракт с «Краснодаром», в котором он тоже счастлив», – сказал агент игрока Дмитрий Селюк.

     

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться