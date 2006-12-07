Финал Гран-при. Степанова и Букин, Синицина и Кацалапов, Загорски и Гурейро представят ритм-танцы

Сегодня ночью в Ванкувере на финал Гран-при по фигурному катанию в борьбу за медали вступят танцевальные дуэты.

Финал Гран-при

Ванкувер, Канада

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 8 декабря в 6.05 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Первый».

Первая разминка

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)

2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия)

Вторая разминка

4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)

5. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

6. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере