Финал Гран-при. Степанова и Букин, Синицина и Кацалапов, Загорски и Гурейро представят ритм-танцы

Сегодня ночью в Ванкувере на финал Гран-при по фигурному катанию в борьбу за медали вступят танцевальные дуэты.
Финал Гран-при
Ванкувер, Канада
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 8 декабря в 6.05 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Первый».
Первая разминка
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия)
Вторая разминка
4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
5. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
6. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере