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    Финал Гран-при. Степанова и Букин, Синицина и Кацалапов, Загорски и Гурейро представят ритм-танцы

    Теги сборная России результаты танцы на льду финал Гран-при сборная США сборная Италии Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Джонатан Гурейро Кейтлин Гавайек Жан-Люк Бэйкер Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Марко Фабри Шарлен Гиньяр Тиффани Анастасия Загорски Фигурное катание

    Сегодня ночью в Ванкувере на финал Гран-при по фигурному катанию в борьбу за медали вступят танцевальные дуэты. 

    Финал Гран-при

    Ванкувер, Канада

    Танцы на льду

    Ритм-танец

    Начало – 8 декабря в 6.05 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Первый». 

    Первая разминка

    1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
    2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
    3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия)

    Вторая разминка

    4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
    5. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
    6. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

    Расписание трансляций финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере

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