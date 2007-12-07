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    Евролига. ЦСКА в гостях у «Басконии», «Панатинаикос» сыграет с «Фенербахче»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Панатинаикос Кирольбет Баскония Реал Баскетбол

    Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Басконией».

    Греческий «Панатинаикос» примет турецкий «Фенербахче».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    11-й тур

    Анадолу Эфес Турция  –  Реал Испания
    Дата проведения
    7 декабря, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    7 декабря, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча

    Кирольбет Баскония Испания  –  ЦСКА Россия
    Дата проведения
    7 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 9-1, ЦСКА Россия – 9-1, Реал Испания – 8-2, Анадолу Эфес Турция – 8-2, Олимпиакос Греция – 6-5, Милан Италия – 6-5, Барселона Испания – 6-5, Панатинаикос Греция – 5-5, Жальгирис Литва – 5-6, Бавария Германия – 5-6, Химки Россия – 4-7, Гран-Канария Испания – 4-7, Баскония Испания – 3-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 3-8, Будучность Черногория – 3-8, Дарушафака Турция – 1-10.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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