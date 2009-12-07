Кубок мира. Спринт. Гараничев стартует 4-м, Фуркад – 7-м, Йоханнес Бо – 31-м, Логинов – 45-м, Малышко – 52-м

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов.

Дата проведения 7 декабря, 16.15

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