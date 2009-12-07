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    Кубок мира. Спринт. Гараничев стартует 4-м, Фуркад – 7-м, Йоханнес Бо – 31-м, Логинов – 45-м, Малышко – 52-м

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    Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов.

    Дата проведения
    7 декабря, 16.15
    Онлайн гонки

    Поклюка, Словения. Спринт

    Стартовый лист

    1  Скотт Гоу
    2  Доминик Виндиш
    3  Арнд Пайффер
    4  Евгений Гараничев
    5  Роман Еремин
    6  Фредрик Линдстрем
    7  Мартен Фуркад
    8  Михал Крчмарж
    9  Ларс Хельге Биркеланд
    10  Сергей Семенов
    11  Миха Довжан
    12  Юлиан Эберхард
    13  Симон Дестье
    14  Владимир Илиев
    15  Шон Доэрти
    16  Матвей Елисеев
    17  Калев Эрмитс
    18  Жереми Финелю
    19  Лукас Хофер
    20  Кентен Фильон-Майе
    21  Тимофей Лапшин
    22  Симон Эдер
    23  Теро Сеппяля
    24  Ондржей Моравец
    25  Тарьей Бо
    26  Эрик Лессер
    27  Андрей Расторгуев
    28  Матей Казар
    29  Владимир Чепелин
    30  Симон Шемп
    31  Йоханнес Бо
    32  Томас Бормолини
    33  Хенрик Л’Абе Лунн
    34  Бенедикт Долль
    35  Туомас Гренман
    36   Михаэль Реш
    37  Кристиан Гоу
    38  Доминик Ландертингер
    39  Себастьян Самуэльссон
    40  Красимир Анев
    41  Лейф Нордгрин
    42  Йоханнес Кюн
    43  Антонин Гигонна
    44  Эрленд Овренг Бьонтегорд
    45  Александр Логинов
    46  Беньямин Вегер
    47  Михал Шлезингр
    48  Гжегож Гузик
    49  Артем Прима
    50  Сергей Бочарников
    51  Мартин Отченаш
    52  Дмитрий Малышко
    53  Клемен Бауэр
    54  Серафин Вистнер
    55  Чжу Чжэньюй
    56  Трэвис Купер
    57  Томас Каукенас
    58  Олли Хииденсало
    59  Рене Захна
    60  Ветле Шостад Кристиансен
    61  Тьерри Шеналь
    62  Мартин Понсилуома
    63  Георге Бута
    64  Джузеппе Монтелло
    65  Андржей Нендза-Кубинец
    66  Брендан Грин
    67  Томаш Хасилла
    68  Эмильен Жакелен
    69  Кресимир Црнкович
    70  Даумантс Луса
    71  Роман Елетнов
    72  Микито Татидзаки
    73  Кароль Домбровски
    74  Йонгу Ким
    75  Владислав Витенко
    76  Митя Дриновец
    77  Эдуард Латыпов
    78  Томаш Крупчик
    79  Феликс Лейтнер
    80  Филипп Хорн
    81  Антон Синапов
    82  Дмитрий Пидручный
    83  Корнел Пукьяну
    84  Михаил Усов
    85  Апостолос Ангелис
    86  Адам Вацлавик
    87  Саверио Дзини
    88  Тимур Хамитгатин
    89  Рауль Антонио Флоре
    90  Александр Патриюк
    91  Яков Фак
    92  Пеппе Фемлинг
    93  Синдре Петтерсен
    94  Нэтан Смит
    95  Якко Олави Ранта
    96  Тсукаса Кобоноки
    97  Макс Дартши
    98  Флоран Клод
    99  Антон Смольский
    100  Шимон Бартко
    101  Рок Трсан
    102  Кристиян Стоянов
    103  Фабьен Клод
    104  Витаутас Строля
    105  Мартин Реммельг
    106  Алексей Слепов
    107  Лукаш Журек
    108  Виталий Кильчицкий
    109  Тобиас Эберхард
    110  Марио Дольдер

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