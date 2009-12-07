Кубок мира. Спринт. Гараничев стартует 4-м, Фуркад – 7-м, Йоханнес Бо – 31-м, Логинов – 45-м, Малышко – 52-м

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов.
- Дата проведения
- 7 декабря, 16.15
Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужской спринт. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Алексей Слепов и Эдуард Латыпов.
|1
|Скотт Гоу
|2
|Доминик Виндиш
|3
|Арнд Пайффер
|4
|Евгений Гараничев
|5
|Роман Еремин
|6
|Фредрик Линдстрем
|7
|Мартен Фуркад
|8
|Михал Крчмарж
|9
|Ларс Хельге Биркеланд
|10
|Сергей Семенов
|11
|Миха Довжан
|12
|Юлиан Эберхард
|13
|Симон Дестье
|14
|Владимир Илиев
|15
|Шон Доэрти
|16
|Матвей Елисеев
|17
|Калев Эрмитс
|18
|Жереми Финелю
|19
|Лукас Хофер
|20
|Кентен Фильон-Майе
|21
|Тимофей Лапшин
|22
|Симон Эдер
|23
|Теро Сеппяля
|24
|Ондржей Моравец
|25
|Тарьей Бо
|26
|Эрик Лессер
|27
|Андрей Расторгуев
|28
|Матей Казар
|29
|Владимир Чепелин
|30
|Симон Шемп
|31
|Йоханнес Бо
|32
|Томас Бормолини
|33
|Хенрик Л’Абе Лунн
|34
|Бенедикт Долль
|35
|Туомас Гренман
|36
|Михаэль Реш
|37
|Кристиан Гоу
|38
|Доминик Ландертингер
|39
|Себастьян Самуэльссон
|40
|Красимир Анев
|41
|Лейф Нордгрин
|42
|Йоханнес Кюн
|43
|Антонин Гигонна
|44
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|45
|Александр Логинов
|46
|Беньямин Вегер
|47
|Михал Шлезингр
|48
|Гжегож Гузик
|49
|Артем Прима
|50
|Сергей Бочарников
|51
|Мартин Отченаш
|52
|Дмитрий Малышко
|53
|Клемен Бауэр
|54
|Серафин Вистнер
|55
|Чжу Чжэньюй
|56
|Трэвис Купер
|57
|Томас Каукенас
|58
|Олли Хииденсало
|59
|Рене Захна
|60
|Ветле Шостад Кристиансен
|61
|Тьерри Шеналь
|62
|Мартин Понсилуома
|63
|Георге Бута
|64
|Джузеппе Монтелло
|65
|Андржей Нендза-Кубинец
|66
|Брендан Грин
|67
|Томаш Хасилла
|68
|Эмильен Жакелен
|69
|Кресимир Црнкович
|70
|Даумантс Луса
|71
|Роман Елетнов
|72
|Микито Татидзаки
|73
|Кароль Домбровски
|74
|Йонгу Ким
|75
|Владислав Витенко
|76
|Митя Дриновец
|77
|Эдуард Латыпов
|78
|Томаш Крупчик
|79
|Феликс Лейтнер
|80
|Филипп Хорн
|81
|Антон Синапов
|82
|Дмитрий Пидручный
|83
|Корнел Пукьяну
|84
|Михаил Усов
|85
|Апостолос Ангелис
|86
|Адам Вацлавик
|87
|Саверио Дзини
|88
|Тимур Хамитгатин
|89
|Рауль Антонио Флоре
|90
|Александр Патриюк
|91
|Яков Фак
|92
|Пеппе Фемлинг
|93
|Синдре Петтерсен
|94
|Нэтан Смит
|95
|Якко Олави Ранта
|96
|Тсукаса Кобоноки
|97
|Макс Дартши
|98
|Флоран Клод
|99
|Антон Смольский
|100
|Шимон Бартко
|101
|Рок Трсан
|102
|Кристиян Стоянов
|103
|Фабьен Клод
|104
|Витаутас Строля
|105
|Мартин Реммельг
|106
|Алексей Слепов
|107
|Лукаш Журек
|108
|Виталий Кильчицкий
|109
|Тобиас Эберхард
|110
|Марио Дольдер