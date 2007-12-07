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    РФС оплатит использование VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и матчах Кубка в этом сезоне

    Теги премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС Организация РПЛ Олимп-ФНЛ видеоповторы Леонид Калошин ТАСС Футбол

    Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин заявил, что РФС оплатит пробное использование системы видеоповторов в России в этом сезоне.

    «Если говорить об использовании VAR в сезоне-2018/19, то все финансовые обязательства на себя возьмет РФС.

    Это касается некоторых матчей Кубка России, а также стыковых матчей между клубами Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.

    В частности, сюда войдет аренда оборудования, а также оплата обучения видео-арбитров.

    Что касается следующего сезона, то специально созданная рабочая группа проработает различные варианты, после чего представит руководству РФС и РПЛ определенные рекомендации, после чего будет принято окончательное решение», – сказал Калошин.

    Ранее РПЛ утвердила введение VAR. Использование системы обойдется каждому клубу в 9-10 миллионов рублей.

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