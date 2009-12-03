Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сегодня вручат «Золотой мяч». Церемония начнется в 23:00

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Рома Милан Криштиану Роналду Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лука Модрич Золотой мяч Неймар Антуан Гризманн Мохамед Салах Трент Александер-Арнолд Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Кристиан Пулишич Джастин Клюйверт Патрик Кутроне Футбол

    Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». 

    Среди 30 номинантов на награду – Криштиану Роналду («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар и Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»). Полностью список претендентов можно изучить здесь.

    После подсчета половины голосов Модрич был лидером в борьбе за «Золотой мяч», Варан – 2-й, Мбаппе – 3-й.

    По информации журналиста Onda Cero Эктора Фернандеса, именно Модрич получит «Золотой мяч», Роналду будет вторым, а Гризманн – третьим.

    На торжественном мероприятии вручат также женский «Золотой мяч» и первый Kopa Trophy для игроков моложе 21 года. Среди претендентов на трофей для молодых игроков – Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), Джастин Клюйверт («Рома»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Патрик Кутроне, Джанлуиджи Доннарумма (оба – «Милан»).

    Церемония пройдет в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться