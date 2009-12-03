Сегодня вручат «Золотой мяч». Церемония начнется в 23:00

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Среди 30 номинантов на награду – Криштиану Роналду («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар и Килиан Мбаппе (оба – «ПСЖ»). Полностью список претендентов можно изучить здесь.

После подсчета половины голосов Модрич был лидером в борьбе за «Золотой мяч», Варан – 2-й, Мбаппе – 3-й.

По информации журналиста Onda Cero Эктора Фернандеса, именно Модрич получит «Золотой мяч», Роналду будет вторым, а Гризманн – третьим.

На торжественном мероприятии вручат также женский «Золотой мяч» и первый Kopa Trophy для игроков моложе 21 года. Среди претендентов на трофей для молодых игроков – Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), Джастин Клюйверт («Рома»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Патрик Кутроне, Джанлуиджи Доннарумма (оба – «Милан»).

Церемония пройдет в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.