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    Лука Модрич: «Пытаюсь осознать, что я среди исключительных игроков, получавших «Золотой мяч»

    Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Золотой мяч Футбол

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями после вручения ему награды «Золотой мяч»

    «Хочу поблагодарить тех, кто помогал мне, всех, кто работает в «Реале» и в сборной Хорватии. Всех моих близких, мою жену и детей.

    Когда я был ребенком, я мечтал играть в великом клубе, но «Золотой мяч» был для меня чем-то большим.

    Это невероятно. Не только потому, что я выиграл эту награду после Роналду и Месси. Среди тех, кто участвовал в борьбе за эту награду, есть большие таланты. Если я выиграл, то только потому, что сделал нечто особенное.

    Для меня большая честь быть среди великих футболистов. Пытаюсь свыкнуться с мыслью, что я вошел в число исключительных игроков, получавших «Золотой мяч».

    Ключ к успеху? Трудно сказать... Труд, упорство в тяжелые моменты. Всегда непросто достичь того, к чему ты стремишься. Но рано или поздно возможность появится, но вы должны быть готовы воспользоваться моментом», – сказал Модрич. 

    «Золотой мяч» – у Модрича. Это был его год

    Опрос

    Кто больше всех заслужил «Золотой мяч» в этом году?

    34121 голос 45
    • Лионель Месси
      28%
    • Криштиану Роналду
      27%
    • Кевин де Брюйне
      5%
    • Антуан Гризманн
      13%
    • Лука Модрич
      27%

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