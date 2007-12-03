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    Хавбек «Локомотива» Ломакин погиб в Москве. Клуб подтвердил

    Теги Локомотив премьер-лига Россия происшествия Локомотив мол Алексей Ломакин Футбол

    18-летний хавбек «Локомотива» Алексей Ломакин был найден мертвым через два дня после пропажи. Пресс-служба клуба подтвердила данную информацию.

    «В Москве погиб футболист молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются.

    Ломакин пришел в Академию «Локомотива» в 2007 году и являлся ее воспитанником. В сентябре Леше исполнилось 18 лет.

    ФК «Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    Ломакин – воспитанник «Локомотива». В сезоне-2018/19 он сыграл 3 матча за молодежную команду «Локо», последнюю игру за молодежку Ломакин провел 14 сентября против «Динамо».

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