ЧМ-2019. Отборочный турнир. Россия – Чехия, Сербия встретится с Грецией и другие матчи

В понедельник, 3 декабря, в рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2019 сборная России примет команду Чехии.

Сербия встретится с Грецией.

Чемпионат мира-2019

Отборочный турнир

Европа

Второй раунд

Группа K

Россия – Чехия

3 декабря. 19.30

Франция – Болгария

3 декабря. 21.00

Босния и Герцеговина – Финляндия

3 декабря. 21.00

Положение команд: Франция – 8-1, Чехия – 7-2, Россия – 5-4, Финляндия – 4-5, Болгария – 4-5, Босния и Герцеговина – 2-7.

Группа L

Грузия – Израиль

3 декабря. 18.00

Германия – Эстония

3 декабря. 22.00

Сербия – Греция

3 декабря. 22.15

Положение команд: Греция – 9-0, Германия – 8-1, Сербия – 5-4, Грузия – 4-5, Израиль – 4-5, Эстония – 2-7.

Группа I

Положение команд: Испания – 8-2, Турция – 7-3, Черногория – 6-4, Латвия – 6-4, Украина – 5-5, Словения – 2-8.

Группа J

Положение команд: Литва – 9-1, Италия – 7-3, Польша – 6-4, Венгрия – 5-5, Хорватия – 4-6, Голландия – 3-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.