ЧМ-2019. Отборочный турнир. Россия – Чехия, Сербия встретится с Грецией и другие матчи

В понедельник, 3 декабря, в рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2019 сборная России примет команду Чехии.
Сербия встретится с Грецией.
Чемпионат мира-2019
Отборочный турнир
Европа
Второй раунд
Группа K
Россия – Чехия
3 декабря. 19.30
Франция – Болгария
3 декабря. 21.00
Босния и Герцеговина – Финляндия
3 декабря. 21.00
Положение команд: Франция – 8-1, Чехия – 7-2, Россия – 5-4, Финляндия – 4-5, Болгария – 4-5, Босния и Герцеговина – 2-7.
Группа L
Грузия – Израиль
3 декабря. 18.00
Германия – Эстония
3 декабря. 22.00
Сербия – Греция
3 декабря. 22.15
Положение команд: Греция – 9-0, Германия – 8-1, Сербия – 5-4, Грузия – 4-5, Израиль – 4-5, Эстония – 2-7.
Группа I
Положение команд: Испания – 8-2, Турция – 7-3, Черногория – 6-4, Латвия – 6-4, Украина – 5-5, Словения – 2-8.
Группа J
Положение команд: Литва – 9-1, Италия – 7-3, Польша – 6-4, Венгрия – 5-5, Хорватия – 4-6, Голландия – 3-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.