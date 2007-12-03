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    ЧМ-2019. Отборочный турнир. Россия – Чехия, Сербия встретится с Грецией и другие матчи

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    В понедельник, 3 декабря, в рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2019 сборная России примет команду Чехии.

    Сербия встретится с Грецией.

    Чемпионат мира-2019

    Отборочный турнир

    Европа

    Второй раунд

    Группа K

    Россия – Чехия

    3 декабря. 19.30

    Франция – Болгария

    3 декабря. 21.00

    Босния и Герцеговина – Финляндия

    3 декабря. 21.00

    Положение команд: Франция – 8-1, Чехия – 7-2, Россия – 5-4, Финляндия – 4-5, Болгария – 4-5, Босния и Герцеговина – 2-7.

    Группа L

    Грузия – Израиль

    3 декабря. 18.00

    Германия – Эстония

    3 декабря. 22.00

    Сербия – Греция

    3 декабря. 22.15

    Положение команд: Греция – 9-0, Германия – 8-1, Сербия – 5-4, Грузия – 4-5, Израиль – 4-5, Эстония – 2-7.

    Группа I

    Положение команд: Испания – 8-2, Турция – 7-3, Черногория – 6-4, Латвия – 6-4, Украина – 5-5, Словения – 2-8.

    Группа J

    Положение команд: Литва – 9-1, Италия – 7-3, Польша – 6-4, Венгрия – 5-5, Хорватия – 4-6, Голландия – 3-7.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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