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    «Саутгемптон» уволил Хьюза. В субботу команда сыграла вничью с «МЮ»

    Теги Марк Хьюз премьер-лига Англия отставки Саутгемптон Марк Боуэн Эдди Недзвецки Келвин Дэвис Футбол

    Главный тренер «Саутгемптона» Марк Хьюз покинул свой пост.

    Вместе с 55-летним специалистом клуб покинули его помощники Эдди Недзвецки и Марк Боуэн.

    «Саутгемптон» отметил, что ведет поиски нового главного тренера.

    В следующем матче против «Тоттенхэма» командой будет руководить Келвин Дэвис.

    Напомним, Хьюз возглавил «Саутгемптон» в марте этого года. В последнем матче под его руководством «святые» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    После 14 туров АПЛ команда занимает 18-е место в турнирной таблице, выиграв лишь один матч чемпионата с «Кристал Пэлас» (2:0) 1 сентября.

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