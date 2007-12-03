«Саутгемптон» уволил Хьюза. В субботу команда сыграла вничью с «МЮ»

Главный тренер Марк Хьюз покинул свой пост.

Вместе с 55-летним специалистом клуб покинули его помощники Эдди Недзвецки и Марк Боуэн.

«Саутгемптон» отметил, что ведет поиски нового главного тренера.

В следующем матче против «Тоттенхэма» командой будет руководить .

Напомним, Хьюз возглавил «Саутгемптон» в марте этого года. В последнем матче под его руководством «святые» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

После 14 туров АПЛ команда занимает 18-е место в турнирной таблице, выиграв лишь один матч чемпионата с «Кристал Пэлас» (2:0) 1 сентября.