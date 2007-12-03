Александр Тихонов: «Чтобы все изменилось, нам нужен царь. Путин – это не царь, но к сожалению, главный человек в современной России»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов дал большое интервью Sports.ru и рассказал о современной России.

– Большая беда – что сейчас происходит со страной, на чьей территории сосредоточены 47% полезных недр земного шара. Когда белорусы ноют, что плохо живут, я отвечаю: в России живут хуже вас. Росстат дал цифры: 22 млн человек за чертой бедности. А я скажу – минимум 50.

Чтобы все изменилось, России при ее богатствах нужен царь, хозяин, мужик. Путин – это не царь, но к сожалению, главный человек в современной России. В марте я голосовал за него; я все-таки надеялся, как и вся страна, что он уберет Медведева и все правительство…

В 2000-м, когда шла первая выборная кампания Путина, у них был офис на Якиманке. Дима Медведев (для меня он был и остается Димой) сидел там и управлял. Мы зашли с другом: ну-ка, шнурок, организуйте нам коньяку, принесите бутерброды. На стене висел портрет Путина – я посмотрел и сказал: самой большой проблемой этого человека станет кадровая политика. Пусть меня накажет Всевышний, если я оказался не прав.

Мне смешно, когда говорят: президент в курсе всех дел, которые творятся в стране. Я уверен, что он не в курсе. Он слушает министров, читает бумаги, которые ему несут, – а там все хорошо. Но более 100 тысяч деревень прекратили существование.

К сожалению, наш народ привык жить в кабале – безмолвствуя и умирая. Народ ослабел, и ему не хватает лидера. За Суворовым шли в Альпы – сегодня ни за кем не пойдут, даже при всем снаряжении.

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