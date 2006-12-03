«Зенит» проиграл «Арсеналу». Отрыв от «Краснодара» сократился до 2 очков

Тульский «Арсенал» победил (4:2) в рамках 16-го тура чемпионата России.

Команда Сергея Семака потерпела четвертое поражение в текущем сезоне РПЛ.

Петербургский клуб продолжает лидировать в чемпионате. , занимающий вторую строчку, в рамках этого же тура одолел (2:0) и сократил отставание до двух очков.

В 17-м туре «Зенит» примет «Рубин», а «Краснодар» сыграет с «Уфой». Краснодарский клуб может выйти на первое место в турнирной таблице, если одержит победу, а «Зенит» проиграет.