Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мане, Кавани и Марсело делят 22-е место в голосовании за «Золотой мяч»

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани Ливерпуль Ювентус Реал Мадрид Атлетико Тоттенхэм Марсело Марио Манджукич Диего Годин Золотой мяч Уго Льорис Ян Облак Иско Садьо Мане Алиссон Футбол

    Журнал France Football постепенно объявляет рейтинг голосования за «Золотой мяч»-2018.

    Всего в списке 30 номинантов. Некоторые места поделены между несколькими игроками, набравшими одинаковое количество голосов.

    22. Садьо Мане («Ливерпуль», Сенегал)

    22. Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай)

    22. Марсело («Реал», Бразилия)

    25. Ян Облак («Атлетико», Словения)

    25. Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия)

    25. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия)

    28. Диего Годин («Атлетико», Уругвай)

    29. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция)

    29. Иско («Реал», Испания)

    У «Золотого мяча» глупые критерии. По ним приз в этом году заслуживают пятеро

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться