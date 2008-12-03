Мане, Кавани и Марсело делят 22-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Журнал France Football постепенно объявляет рейтинг голосования за «Золотой мяч»-2018.
Всего в списке 30 номинантов. Некоторые места поделены между несколькими игроками, набравшими одинаковое количество голосов.
22. Садьо Мане («Ливерпуль», Сенегал)
22. Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай)
22. Марсело («Реал», Бразилия)
25. Ян Облак («Атлетико», Словения)
25. Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия)
25. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия)
28. Диего Годин («Атлетико», Уругвай)
29. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция)
29. Иско («Реал», Испания)
У «Золотого мяча» глупые критерии. По ним приз в этом году заслуживают пятеро