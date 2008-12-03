Мане, Кавани и Марсело делят 22-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Журнал France Football постепенно объявляет рейтинг голосования за «Золотой мяч»-2018.

Всего в списке 30 номинантов. Некоторые места поделены между несколькими игроками, набравшими одинаковое количество голосов.

22. Садьо Мане («Ливерпуль», Сенегал)

22. Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай)

22. Марсело («Реал», Бразилия)

25. Ян Облак ( , Словения)

25. Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия)

25. Алиссон ( , Бразилия)

28. Диего Годин («Атлетико», Уругвай)

29. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция)

29. Иско ( , Испания)

У «Золотого мяча» глупые критерии. По ним приз в этом году заслуживают пятеро