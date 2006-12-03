Артемий Панарин: «Пусть мою зарплату в Коркино баннером нарисуют. Деньги не ворованные, мне не стыдно»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин ответил на вопрос о том, нужно ли в КХЛ делать доступными зарплаты хоккеистов.
– Себя в 35 лет представляете в НХЛ?
– В 35 – еще да.
– Болельщики «Коламбуса» пишут множество комментариев в Интернете, умоляя вас остаться. Их эмоциональность может повлиять на ваше решение?
– Я еще ничего не решил. Пока мне нечего сказать.
– Наверняка вы слышали о словах экс-хоккеистов КХЛ – Райана Уитни, Тедди Перселла, Брента Сопела – о нашей лиге и России в целом.
– Сопел точно не прав, надеюсь, ему стыдно за такие слова.
Не понимаю, откуда у него такая звездность, что он высказывает мнения, что там кто-то пьет пиво или проституток снимает – наговорил он много.
Он еле на коньках стоял, я еще удивлялся, как такой игрок может Кубок Стэнли выиграть. На его месте я бы про хоккей забыл, не говорил бы ничего.
– В ноябре были опубликованы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста». Как думаете, они должны быть открытыми в России, как в НХЛ?
– Мне, например, скрывать нечего.
Пусть хоть в Коркино зарплату [6 миллионов долларов в год] баннером нарисуют – ничего страшного, деньги не ворованные, мне за них не стыдно.
Они заработаны честно, да, это хорошая зарплата. Но, конечно, в России реакция людей потяжелее, чем в Северной Америке, – сказал Панарин.