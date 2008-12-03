Появилось видео с места гибели игрока «Локомотива» Ломакина. Опознать его помогла лиса

В сети появилось видео с места гибели полузащитника московского «Локомотива» Алексея Ломакина.

На кадрах видеонаблюдения видно, как футболист идет один к реке Городня на юге Москвы, теряет куртку и падает. Ломакина помогла опознать лиса, которая вытащила куртку на тропинку.

«Лиса несла в зубах куртку Ломакина, это заметили правоохранители, которые неподалеку натолкнулись на тело самого футболиста», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В данный момент ведется следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что мать Ломакина обратилась в полицию в связи с исчезновением сына. По ее словам, 30 ноября сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после того как переночевал там, перестал поддерживать связь.

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