Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Появилось видео с места гибели игрока «Локомотива» Ломакина. Опознать его помогла лиса

    Теги Локомотив премьер-лига Россия происшествия видео Р-Спорт Алексей Ломакин Футбол

    В сети появилось видео с места гибели полузащитника московского «Локомотива» Алексея Ломакина.

    На кадрах видеонаблюдения видно, как футболист идет один к реке Городня на юге Москвы, теряет куртку и падает. Ломакина помогла опознать лиса, которая вытащила куртку на тропинку. 

    «Лиса несла в зубах куртку Ломакина, это заметили правоохранители, которые неподалеку натолкнулись на тело самого футболиста», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    В данный момент ведется следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

    Ранее сообщалось, что мать Ломакина обратилась в полицию в связи с исчезновением сына. По ее словам, 30 ноября сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после того как переночевал там, перестал поддерживать связь.

    Хавбек «Локомотива» Ломакин погиб в Москве. Клуб подтвердил

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться