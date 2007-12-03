Систему VAR официально начнут использовать в ЛЧ с 1/8 финала этого сезона

УЕФА сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в этом сезоне Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала.

Исполнительный комитет УЕФА собрался сегодня утром в Дублине и постановил, что после успешных технологических испытаний и обучения судей VAR будет использоваться в Лиге чемпионов уже в матчах 1/8, которые пройдут в феврале.

Кроме того, комитет решил использовать VAR в финале Лиги Европы-2019, в финале Лиги наций-2019 и в финальной части юношеского Евро-2019.

«Мы готовы использовать VAR раньше, чем первоначально планировалось.

Мы убеждены, что это принесет пользу, так как окажет ценную помощь должностным лицам и позволит сократить количество неправильных решений», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.