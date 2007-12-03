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    Систему VAR официально начнут использовать в ЛЧ с 1/8 финала этого сезона

    Теги Лига чемпионов Лига Европы УЕФА видеоповторы Лига наций УЕФА Александер Чеферин Футбол

    УЕФА сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в этом сезоне Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала.

    Исполнительный комитет УЕФА собрался сегодня утром в Дублине и постановил, что после успешных технологических испытаний и обучения судей VAR будет использоваться в Лиге чемпионов уже в матчах 1/8, которые пройдут в феврале.

    Кроме того, комитет решил использовать VAR в финале Лиги Европы-2019, в финале Лиги наций-2019 и в финальной части юношеского Евро-2019.

    «Мы готовы использовать VAR раньше, чем первоначально планировалось.

    Мы убеждены, что это принесет пользу, так как окажет ценную помощь должностным лицам и позволит сократить количество неправильных решений», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

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