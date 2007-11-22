Анфиса Резцова: «Шипулин пиарился, что команда не может без него, но его время уже прошло»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что российский биатлонист не выйдет на прежний уровень.

«Антону, наверное, уже можно успокоиться, его время прошло. Такое у меня ощущение. Дай бог, чтобы он где-то что-то показал. Даже если он, как Юрлова и Старых, обыграет своих ребят, то не факт, что покажет что-то на Кубке мира.

Уже сейчас Антону сложно соревноваться с и другими сильнейшими биатлонистами. Правда, я не знаю, насколько правильно шла подготовка, поэтому будем судить по сезону.

Мы привыкли, и сам Шипулин привык, что отовсюду звучит: «Антон, Антон, Антон...» Но сейчас Антон должен смириться, что он не сильнейший, и есть другие спортсмены. Тот же Малиновский. Да, он еще немного сыроват, молод и не настолько опытен. Но давайте говорить о нем.

Конечно, и сам Антон понимает, что он не лучший. А сделать сверхпрыжок – это не только не в его силах, но и не в силах любого другого человека. Лет 7-8 назад Шипулин мог взять мира, но не получилось, а сейчас это сделать сложно – возраст против него.

– А как же Фуркад?

– Да и Фуркад уже не показатель! Пора и его куда-то деть.

Шипулин пиарился, что команда не может без него существовать. Да может! Он съездит на два-три этапа, раз займет 20-е место, второй и так далее. Шипулину пора заниматься семьей, и он, наверное, это уже сам понимает.

Обидно, конечно, что не достиг того, что было в планах. Не судьба... Пусть Антон не обижается на меня, но он не настолько одарен природой, как тот же Бьорндален. Как бы наш парень не старался, но есть такое понятие, как талант. Шипулин немало добился в своей карьере, нужно отдать ему должное. Молодец. Он на протяжении многих лет был лидером команды – надеждой и опорой, но давайте дадим дорогу молодежи, давайте пробовать», – сказала Резцова.