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    IBU отстранил Вишневскую, Савицкого, Райкову и еще шестерых казахстанских биатлонистов из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

    Теги допинг IBU сборная Казахстана сборная Казахстана жен Ян Савицкий Ольга Полторанина Анна Кистанова Галина Вишневская Дарья Климина(Усанова) Антон Пантов Алина Райкова Максим Браун Василий Подкорытов Биатлон

    Международный союз биатлонистов (IBU) уведомил Союз биатлонистов Казахстана о том, что девять членов сборной временно отстранены в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил.

    «Для того чтобы гарантировать справедливость проводимых соревнований и избежать существенного риска допинговых санкции, следующие члены сборной Казахстана по биатлону временно отстранены от участия в любых состязаниях, проводимых под эгидой IBU.

    Отстранение вступает в силу немедленно и продлится до окончательного решения по предполагаемым нарушениям антидопинговых правил», – говорится в пресс-релизе IBU.

    Временно отстранены Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Анна Кистанова, Ян Савицкий, Максим Браун, Антон Пантов и Василий Подкорытов.

    Решение принято на основе  данных уголовного расследования, проводимого в Австрии и Италии. После того, как спортсмены представят объяснения в IBU, союз примете решение о дальнейшем ходе дела.

    Во время ЧМ-2017 в австрийском Хохфильцене полиция провела обыск в гостинице, где располагалась команда Казахстана. В комнатах, где проживали спортсмены были обнаружены запрещенные препараты и медицинские устройства.

    20 января 2018 года во время этапа Кубка мира в Антхольце итальянская полиция также обыскала расположение казахстанской команды. В комнате доктора сборной были обнаружены упаковки с преднизолоном.

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