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    «Фратрия»: «Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия болельщики Фратрия Денис Глушаков Олег Кононов Футбол

    Представители «Фратрии», объединения болельщиков «Спартака», встретились с руководством клуба.

    «По инициативе владельца «Спартака» Леонида Федуна между представителями «Фратрии» и руководством клуба состоялась встреча, предметом которой стало обсуждение текущего состояния и будущего команды.

    На встрече мы озвучили наши требования и мнение, ранее изложенные в заявлении. В частности, мы обратили внимание на то, что Денис Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака».

    В свою очередь, со стороны клуба нам были анонсированы изменения в структуре и руководстве ФК «Спартак». До этих изменений мы не отказываемся от своих действий и будем наблюдать за происходящим.

    Также на встрече был представлен новый главный тренер команды Олег Кононов.

    Мы надеемся, что ситуация в клубе будет нормализована, и ждем соответствующих решений от руководства клуба», – говорится в заявлении «Фратрии».

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