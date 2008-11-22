«Фратрия»: «Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака»

Представители «Фратрии», объединения болельщиков , встретились с руководством клуба.

«По инициативе владельца «Спартака» между представителями «Фратрии» и руководством клуба состоялась встреча, предметом которой стало обсуждение текущего состояния и будущего команды.

На встрече мы озвучили наши требования и мнение, ранее изложенные в заявлении. В частности, мы обратили внимание на то, что для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака».

В свою очередь, со стороны клуба нам были анонсированы изменения в структуре и руководстве ФК «Спартак». До этих изменений мы не отказываемся от своих действий и будем наблюдать за происходящим.

Также на встрече был представлен новый главный тренер команды .

Мы надеемся, что ситуация в клубе будет нормализована, и ждем соответствующих решений от руководства клуба», – говорится в заявлении «Фратрии».

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