ТАСС: водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и ударил его

Водитель Виталий Соловчук, проходящий в качестве потерпевшего по делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и , сам спровоцировал конфликт.

«Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар.

При этом водитель в ходе следствия дал показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

После инцидента Соловчук был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

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