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    ТАСС: водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и ударил его

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар ТАСС Кокорин и Мамаев Футбол

    Водитель Виталий Соловчук, проходящий в качестве потерпевшего по делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сам спровоцировал конфликт. 

    «Что касается инцидента на парковке, то на записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар.

    При этом водитель в ходе следствия дал показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку», –  сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

    После инцидента Соловчук был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

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