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    «Спартак» готов расстаться с Ханни и Адриано из-за высоких зарплат. Самедов и Глушаков под вопросом

    Теги Спартак Александр Самедов Луис Адриано премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Софьян Ханни Спорт-Экспресс Футбол

    Полузащитник Софьян Ханни и нападающий Луис Адриано могут покинуть «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Причина – высокие зарплаты футболистов. Адриано является самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой около 4 миллионов евро в год (контракт до 2020 года), оклад Ханни – 2 миллиона евро плюс бонусы (контракт до 2021 года).

    Также под вопросом будущее в клубе хавбека Александра Самедова, чей контракт истекает в конце сезона.

    Сообщается, что в числе игроков, которые покинут «Спартак» зимой, может оказаться и полузащитник Денис Глушаков.

    «Спартак» после 14 туров занимает в турнирной таблице премьер-лиги девятое место, набрав 19 очков.

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