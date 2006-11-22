«Спартак» готов расстаться с Ханни и Адриано из-за высоких зарплат. Самедов и Глушаков под вопросом

Полузащитник Софьян Ханни и нападающий Луис Адриано могут покинуть , сообщает «Спорт-Экспресс».

Причина – высокие зарплаты футболистов. Адриано является самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой около 4 миллионов евро в год (контракт до 2020 года), оклад Ханни – 2 миллиона евро плюс бонусы (контракт до 2021 года).

Также под вопросом будущее в клубе хавбека , чей контракт истекает в конце сезона.

Сообщается, что в числе игроков, которые покинут «Спартак» зимой, может оказаться и полузащитник .

«Спартак» после 14 туров занимает в турнирной таблице премьер-лиги девятое место, набрав 19 очков.