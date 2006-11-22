Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Часть матчей ЧМ-2022 могут провести за пределами Катара, если турнир расширят до 48 команд

    Теги ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2022 Футбол

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что часть матчей ЧМ-2022 может быть проведена за пределами Катара, если турнир будет расширен до 48 команд.

    «В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира в составе 32 команд. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что сложно организовать турнир для 48 команд на восьми стадионах в одной стране.

    Нам, вероятно, придется искать возможности проведения некоторых матчей за пределами Катара, что, конечно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать.

    Что касается расширения, то обсуждение идет открыто и в дружеской обстановке. Если это станет возможным, буду счастлив», – сказал Инфантино.

    ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться