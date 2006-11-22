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    Глушаков может зимой уйти в аренду в «Крылья Советов»

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов», сообщает «Спорт-Экспресс». 

    По информации источника, руководство клуба не впечатлено игрой хавбека после возвращения из дубля и рассматривает варианты его перехода во время зимнего трансферного окна.

    Кроме этого, 31-летний футболист подвергся критике со стороны болельщиков клуба. 

    Сделку может осложнить прекращение сотрудничества Глушакова с агентом Павлом Андреевым, который помогает «Крыльям Советов».

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