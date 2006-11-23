Мане продлил контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане продлил контракт с клубом.

Детали нового соглашения не разглашаются. Сообщается, что контракт рассчитан на продолжительный срок.

«Я очень рад продлить контракт с «Ливерпулем». Это отличный день для меня. Я хочу помочь клубу реализовать мечты и в особенности выиграть трофеи.

Всегда говорил: когда узнал, что у меня есть шанс прийти сюда, я не сомневался. Это подходящий клуб в подходящий момент времени с тем самым тренером. Я пришел сюда и был счастлив.

Я принял лучшее решение в своей карьере», – сказал Мане.

В текущем сезоне АПЛ Мане провел 11 матчей и забил 6 голов. Подробную статистику можно посмотреть здесь.