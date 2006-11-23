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    Мане продлил контракт с «Ливерпулем»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Садьо Мане Футбол

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане продлил контракт с клубом. 

    Детали нового соглашения не разглашаются. Сообщается, что контракт рассчитан на продолжительный срок. 

    «Я очень рад продлить контракт с «Ливерпулем». Это отличный день для меня. Я хочу помочь клубу реализовать мечты и в особенности выиграть трофеи.

    Всегда говорил: когда узнал, что у меня есть шанс прийти сюда, я не сомневался. Это подходящий клуб в подходящий момент времени с тем самым тренером. Я пришел сюда и был счастлив.

    Я принял лучшее решение в своей карьере», – сказал Мане. 

    В текущем сезоне АПЛ Мане провел 11 матчей и забил 6 голов. Подробную статистику можно посмотреть здесь

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