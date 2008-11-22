Ковтун выиграл этап Кубка России. Он набрал на 17 баллов больше в произвольной, чем Ханю на Гран-при в Москве

Сегодня в Москве на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию мужчины представили произвольные программы. Победу одержал Максим Ковтун, который после короткой программы был только девятым.
В произвольной программе спортсмен набрал 184,67 балла – это почти на 17 баллов больше, чем получил победитель этапа Гран-при России японец Юдзуру Ханю (167,89).
Кубок России
5-й этап
Москва
Мужчины
Итоговое положение
1. Максим Ковтун – 251,11
2. Владимир Самойлов – 242,75
3. Егор Рухин – 233,97
4. Александр Петров – 220,66
5. Артем Зотов – 213,97
6. Кирилл Соколов – 204,24
7. Андрей Зубер – 204,02
8. Роман Галкин – 193,80
9. Егор Мурашов – 193,02
10. Илья Княжук – 178,10
11. Матвей Ветлугин – 174,28
Произвольная программа
1. Максим Ковтун – 184,67
2. Владимир Самойлов – 166,25
3. Егор Рухин – 153,44
4. Александр Петров – 143,12
5. Артем Зотов – 142,19
6. Кирилл Соколов – 130,71
7. Егор Мурашов – 128,30
8. Андрей Зубер – 125,78
9. Роман Галкин – 125,36
10. Матвей Ветлугин – 115,24
11. Илья Княжук – 111,56
Короткая программа
1. Егор Рухин – 80,53
2. Андрей Зубер – 78,24
3. Александр Петров – 77,54
4. Владимир Самойлов – 76,50
5. Кирилл Соколов – 73,53
6. Артем Зотов – 71,78
7. Роман Галкин – 68,44
8. Илья Княжук – 66,54
9. Максим Ковтун – 66,44
10. Егор Мурашов – 64,72
11. Матвей Ветлугин – 59,04