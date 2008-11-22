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    Ковтун выиграл этап Кубка России. Он набрал на 17 баллов больше в произвольной, чем Ханю на Гран-при в Москве

    Теги сборная России результаты Кубок России мужское катание Максим Ковтун Александр Петров Андрей Зубер Владимир Самойлов Роман Галкин Егор Мурашов Илья Княжук Кирилл Соколов Егор Рухин Матвей Ветлугин Фигурное катание

    Сегодня в Москве на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию мужчины представили произвольные программы. Победу одержал Максим Ковтун, который после короткой программы был только девятым.

    В произвольной программе спортсмен набрал 184,67 балла – это почти на 17 баллов больше, чем получил победитель этапа Гран-при России японец Юдзуру Ханю (167,89).

    Кубок России

    5-й этап

    Москва

    Мужчины

    Итоговое положение

    1. Максим Ковтун – 251,11
    2. Владимир Самойлов – 242,75
    3. Егор Рухин – 233,97
    4. Александр Петров – 220,66
    5. Артем Зотов – 213,97
    6. Кирилл Соколов – 204,24
    7. Андрей Зубер – 204,02
    8. Роман Галкин – 193,80
    9. Егор Мурашов – 193,02
    10. Илья Княжук – 178,10
    11. Матвей Ветлугин – 174,28

    Произвольная программа

    1. Максим Ковтун – 184,67
    2. Владимир Самойлов – 166,25
    3. Егор Рухин – 153,44
    4. Александр Петров – 143,12
    5. Артем Зотов – 142,19
    6. Кирилл Соколов – 130,71
    7. Егор Мурашов – 128,30
    8. Андрей Зубер – 125,78
    9. Роман Галкин – 125,36
    10. Матвей Ветлугин – 115,24
    11. Илья Княжук – 111,56

    Короткая программа

    1. Егор Рухин – 80,53
    2. Андрей Зубер – 78,24
    3. Александр Петров – 77,54
    4. Владимир Самойлов – 76,50
    5. Кирилл Соколов – 73,53
    6. Артем Зотов – 71,78
    7. Роман Галкин – 68,44
    8. Илья Княжук – 66,54
    9. Максим Ковтун – 66,44
    10. Егор Мурашов – 64,72
    11. Матвей Ветлугин – 59,04

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