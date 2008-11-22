Ковтун выиграл этап Кубка России. Он набрал на 17 баллов больше в произвольной, чем Ханю на Гран-при в Москве

Сегодня в Москве на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию мужчины представили произвольные программы. Победу одержал Максим Ковтун, который после короткой программы был только девятым.

В произвольной программе спортсмен набрал 184,67 балла – это почти на 17 баллов больше, чем получил победитель этапа Гран-при России японец Юдзуру Ханю (167,89).

Кубок России

5-й этап

Москва

Мужчины

Итоговое положение

1. Максим Ковтун – 251,11

2. Владимир Самойлов – 242,75

3. Егор Рухин – 233,97

4. Александр Петров – 220,66

5. Артем Зотов – 213,97

6. Кирилл Соколов – 204,24

7. Андрей Зубер – 204,02

8. Роман Галкин – 193,80

9. Егор Мурашов – 193,02

10. Илья Княжук – 178,10

11. Матвей Ветлугин – 174,28

Произвольная программа

1. Максим Ковтун – 184,67

2. Владимир Самойлов – 166,25

3. Егор Рухин – 153,44

4. Александр Петров – 143,12

5. Артем Зотов – 142,19

6. Кирилл Соколов – 130,71

7. Егор Мурашов – 128,30

8. Андрей Зубер – 125,78

9. Роман Галкин – 125,36

10. Матвей Ветлугин – 115,24

11. Илья Княжук – 111,56

Короткая программа

1. Егор Рухин – 80,53

2. Андрей Зубер – 78,24

3. Александр Петров – 77,54

4. Владимир Самойлов – 76,50

5. Кирилл Соколов – 73,53

6. Артем Зотов – 71,78

7. Роман Галкин – 68,44

8. Илья Княжук – 66,54

9. Максим Ковтун – 66,44

10. Егор Мурашов – 64,72

11. Матвей Ветлугин – 59,04