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    Роналду присоединится к акции по борьбе с насилием над женщинами

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Футбол

    Клубы серии А в ближайших матчах чемпионата присоединятся к международной кампании против насилия над женщинами.

    Участие в акции примут игроки, включая нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, и судьи, которые нанесут на лицо красную отметку, являющуюся символом акции.

    Кампания стала популярной в социальных сетях, в инстаграме многие публикуют свои фото с красной отметкой на лице и хештегом #unrossoallaviolenza (красная карточка насилию).

    «Насилие – культурная проблема. Чтобы решить ее, нужно научить наших сыновей правильным ценностям, они должны относиться уважительно», – отметил бывший вратарь «Интера» и сборной Италии Франческо Тольдо.

    Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В этом году Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

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