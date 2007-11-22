Роналду присоединится к акции по борьбе с насилием над женщинами

Клубы серии А в ближайших матчах чемпионата присоединятся к международной кампании против насилия над женщинами.

Участие в акции примут игроки, включая нападающего «Ювентуса» , и судьи, которые нанесут на лицо красную отметку, являющуюся символом акции.

Кампания стала популярной в социальных сетях, в инстаграме многие публикуют свои фото с красной отметкой на лице и хештегом #unrossoallaviolenza (красная карточка насилию).

«Насилие – культурная проблема. Чтобы решить ее, нужно научить наших сыновей правильным ценностям, они должны относиться уважительно», – отметил бывший вратарь и сборной Италии Франческо Тольдо.

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. В этом году Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

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