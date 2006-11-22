«Уильямс» объявил о контракте с Кубицей на сезон-2019

Польский пилот Роберт Кубица подписал контракт с «Уильямсом» на выступления в сезоне-2019. Предполагается, что место в английской конюшне Роберт получил благодаря нефтяной компании Orlen, которая сумела выделить спонсорский бюджет в размере 10 млн евро.

Подписание «Уильямсом» контракта с Кубицей практически наверняка означает, что Сергей Сироткин окажется в 2019 году без места в «Формуле-1». Несмотря на то, что в пелотоне еще осталась вакансия в «Торо Россо», все же считается, что ее вскоре займет англо-тайский пилот Александр Албон, который сейчас занимает второе место в личном зачете «Формулы-2». Первым пилотом «Торо Россо» будет Даниил Квят.