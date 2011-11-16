Тарасова и Морозов с мировым рекордом выиграли короткую программу на Гран-при России

Российская пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов лидирует после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Тарасова и Морозов установили новый мировой рекорд – 78,47 балла. Предыдущее достижение принадлежало французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре (74,51).

На третьем месте расположились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, еще одна российская пара – Алиса Ефимова и Александр Коровин – идет четвертой.

Гран-при

5-й этап

Rostelecom Cup

Москва

Пары

Короткая программа



1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 78,47 (мировой рекорд)

2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 72,32

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 69,38

4. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 65,46

5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 63,75

6. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 59,28

7. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 58,79

8. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США) – 51,25



Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup