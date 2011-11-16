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    Тарасова и Морозов с мировым рекордом выиграли короткую программу на Гран-при России

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    Российская пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов лидирует после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

    Тарасова и Морозов установили новый мировой рекорд – 78,47 балла. Предыдущее достижение принадлежало французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре (74,51).

    На третьем месте расположились Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, еще одна российская пара – Алиса Ефимова и Александр Коровин – идет четвертой.

    Гран-при

    5-й этап

    Rostelecom Cup

    Москва

    Пары

    Короткая программа

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 78,47 (мировой рекорд)
    2. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 72,32
    3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 69,38
    4. Алиса Ефимова – Александр Коровин (Россия) – 65,46
    5. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 63,75
    6. Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия) – 59,28
    7. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 58,79
    8. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США) – 51,25

    Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup

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