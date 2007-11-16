Матч на первенство мира. 6-я партия. Карлсен против Каруаны

Сегодня пройдет шестая партия матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.

Матч на первенство мира

Лондон, Великобритания

6-я партия

Начало – 18.00 по московскому времени

Магнус Карлсен (Норвегия) – Фабиано Каруана (США)

Счет в матче – 2,5:2,5

ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты сыграют 12 партий с контролем времени 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

После 6-й партии происходит перемена цвета (участник, у которого были белые в 1-й партии, играет 7-ю черными).

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк.