Ловрен после победы над Испанией: «Ха-ха! 3:2! Ты мастер говорить на пресс-конференции. Обычный ********»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после победы над Испанией (3:2) в Лиге наций вышел в прямой эфир в инстаграме.

Во время эфира хорват, вероятно, обратился к капитану сборной Испании Серхио Рамосу, который на предматчевой пресс-конференции ответил в том числе и на критику со стороны Ловрена.

«Ха-ха! 3:2! Ты мастер говорить на пресс-конференции. Обычный ********», – заявил Ловрен, показывая на эмблему сборной Хорватии на игровой футболке.

«Теперь давайте победим сборную Англии. Идем дальше», – добавил хорватский защитник.

Деян Ловрен: «Вхожу в топ-5 защитников мира. Рамос совершает больше ошибок, чем я»