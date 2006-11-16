Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ловрен после победы над Испанией: «Ха-ха! 3:2! Ты мастер говорить на пресс-конференции. Обычный ********»

    Теги Серхио Рамос Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Деян Ловрен Лига наций УЕФА Футбол

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после победы над Испанией (3:2) в Лиге наций вышел в прямой эфир в инстаграме.

    Во время эфира хорват, вероятно, обратился к капитану сборной Испании Серхио Рамосу, который на предматчевой пресс-конференции ответил в том числе и на критику со стороны Ловрена.

    «Ха-ха! 3:2! Ты мастер говорить на пресс-конференции. Обычный ********», – заявил Ловрен, показывая на эмблему сборной Хорватии на игровой футболке.

    «Теперь давайте победим сборную Англии. Идем дальше», – добавил хорватский защитник.

    Деян Ловрен: «Вхожу в топ-5 защитников мира. Рамос совершает больше ошибок, чем я»

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться