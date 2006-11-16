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    РФС направил в РПЛ письмо про видеоповторы. Клубы установят VAR за свой счет

    Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Спорт-Экспресс Футбол

    Советник президента РФС по правовым вопросам Максим Рогачев направил в премьер-лигу письмо с предложениями по введению системы видеоповторов (VAR) на матчах РПЛ.

    Данное сообщение опубликовал «Спорт-Экспресс». 

    В письме содержатся предложения:

    – РФС берет обязательства по запуску проекта VAR к решающим матчам Кубка России и стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2018/19. На этом этапе проекта будут заключены договоры с интегратором и технологическим провайдером проекта (общее обеспечение проекта, обеспечение помещением, оборудованием, программным комплексом), подготовку судей и технического персонала, для работы с VAR.

    – На втором этапе проекта сообщается о проведении РФС и РПЛ действий по внедрению системы VAR в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

    – Подготовительный этап (ноябрь 2018-июль 2019) будет профинансирован РФС за счет части отчислений букмекерских контор в пользу РФС.

    – Премьер-лига, по мнению РФС, должна не позднее февраля 2019 года выбрать вариант технологического обеспечения системы VAR, определить провайдера проекта, установить план закупки и монтажа оборудования на каждом стадионе РПЛ.

    – РФС особо обращает внимание на то, что этот этап внедрения VAR осуществляется РПЛ и клубами самостоятельно и за свой счет.

    Текст письма: ФОТО 1, ФОТО 2.

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