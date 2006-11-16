Гран-при России. Загитова, Цурская, Самодурова выступят с короткими программами

Сегодня в Москве стартует 5-й этап Гран-при по фигурному катанию. В женских соревнованиях Россию представят Алина Загитова, Софья Самодурова и Полина Цурская.

Гран-при

5-й этап

Rostelecom Cup

Москва

Женщины

Начало короткой программы – 20.00 по московскому времени. Трансляции – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Первая разминка

1. Юра Мацуда (Япония)

2. Грейси Голд (США)

3. Алексия Паганини (Швейцария)

4. Софья Самодурова (Россия)

5. Полина Цурская (Россия)

Вторая разминка

6. Лим Ын Су (Южная Корея)

7. Мако Ямашита (Япония)

8. Алина Загитова (Россия)

9. Юна Шираива (Япония)

10. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

Расписание трансляций пятого этапа Гран-при – Rostelecom Cup