Далглиш получил рыцарский титул. Он присоединился к Фергюсону и Чарльтону

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш получил рыцарский титул.

67-летний шотландец был награжден в Букингемском дворце принцем Уэльским Чарльзом за выдающуюся футбольную карьеру и поддержку семей погибших болельщиков в результате трагедии на «Хиллсборо».

Далглиш присоединился к Алексу Фергюсону, Бобби Чарльтону, Стэнли Мэтьюзу, Бобби Робсону и нескольким другим известным в прошлым британским футболистам и тренерам, посвященным в рыцари.

В качестве игрока сэр Кенни Далглиш шесть раз выигрывал чемпионат Англии в составе «Ливерпуля», трижды – Кубок европейских чемпионов. Будучи тренером «красных», он приводил клуб к трем победам в чемпионате. Также он многократный победитель Кубка Англии, Суперкубка страны и Кубка английской лиги. В 1995 «Блэкберн» под его руководством выиграл английскую премьер-лигу.