Сергей Семак: «Верю, что дождемся Кокорина. Он очень нужен «Зениту»

Главный тренер Сергей Семак поделился мнением об отсутствии форварда .

– Ситуация с Кокориным эмоционально не ударила по команде?

– Нет. Функциональной ямы у нас нет, в принципе ее не бывает. Невозможно, чтобы 20 игроков одновременно испытали спад. Истощенность присутствует, потому что есть большая психологическая нагрузка, у игроков сборной не было отдыха.

Мы ждали Кокорина, очень долго ждали. Это было бы очень серьезное усиление. Я верю в то, что мы его дождемся. С надеждой ждем подготовительного периода, чтобы Саша начал заниматься тем, что он умеет и любит. В его профессиональных качествах и таланте я не сомневаюсь. Он нам очень нужен, – передает слова Семака корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Напомним, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержаны и находятся под стражей до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

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