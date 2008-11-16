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    Сергей Семак: «Верю, что дождемся Кокорина. Он очень нужен «Зениту»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об отсутствии форварда Александра Кокорина.

    – Ситуация с Кокориным эмоционально не ударила по команде?

    – Нет. Функциональной ямы у нас нет, в принципе ее не бывает. Невозможно, чтобы 20 игроков одновременно испытали спад. Истощенность присутствует, потому что есть большая психологическая нагрузка, у игроков сборной не было отдыха.

    Мы ждали Кокорина, очень долго ждали. Это было бы очень серьезное усиление. Я верю в то, что мы его дождемся. С надеждой ждем подготовительного периода, чтобы Саша начал заниматься тем, что он умеет и любит. В его профессиональных качествах и таланте я не сомневаюсь. Он нам очень нужен, – передает слова Семака корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    Напомним, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержаны и находятся под стражей до 8 декабря.

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