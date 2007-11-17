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    НХЛ. Овечкин забросил 13-ю шайбу в сезоне и вышел на 3-е место в гонке снайперов

    Теги Вашингтон Колорадо Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Колорадо» (3:2 ОТ) и был признан его второй звездой. 

    Она стала для него 13-й в текущем сезоне НХЛ и 620-й в карьере. 

    Всего провел на льду 23 минуты 55 секунд (5:19 – в большинстве, полезность «+1») и отметился 7 бросками в створ и двумя хитами. 

    В гонке снайперов Овечкин вышел на единоличное 3-е место, уступая только Давиду Пастрняку из «Бостона» (17 голов) и Джеффу Скиннеру из «Баффало» (14). 

    Со статистикой Овечкина по сезону можно ознакомиться здесь

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