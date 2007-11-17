НХЛ. Овечкин забросил 13-ю шайбу в сезоне и вышел на 3-е место в гонке снайперов

Форвард «Вашингтона» забросил шайбу в матче с «Колорадо» (3:2 ОТ) и был признан его второй звездой.

Она стала для него 13-й в текущем сезоне и 620-й в карьере.

Всего провел на льду 23 минуты 55 секунд (5:19 – в большинстве, полезность «+1») и отметился 7 бросками в створ и двумя хитами.

В гонке снайперов Овечкин вышел на единоличное 3-е место, уступая только Давиду Пастрняку из «Бостона» (17 голов) и Джеффу Скиннеру из «Баффало» (14).

Со статистикой Овечкина по сезону можно ознакомиться здесь.