Евролига. ЦСКА в гостях у «Баварии», «Жальгирис» сыграет с «Барселоной»

Сегодня пройдут четыре матча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Московский ЦСКА в гостях сыграет с немецкой «Баварией».
Литовский «Жальгирис» примет испанскую «Барселону».
Евролига
Регулярный чемпионат
7-й тур
- Дата проведения
- 16 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 16 ноября, 21.00, «Жальгирис арена»
- Дата проведения
- 16 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 16 ноября, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Реал Испания – 7-0, ЦСКА Россия – 6-0, Фенербахче Турция – 6-1, Милан Италия – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-2, Барселона Испания – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-2, Бавария Германия – 3-3, Жальгирис Литва – 3-3, Олимпиакос Греция – 3-4, Баскония Испания – 2-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-5, Гран-Канария Испания – 1-5, Химки Россия – 1-6, Будучность Черногория – 1-6, Дарушафака Турция – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.