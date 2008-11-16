Евролига. ЦСКА в гостях у «Баварии», «Жальгирис» сыграет с «Барселоной»

Сегодня пройдут четыре матча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Московский ЦСКА в гостях сыграет с немецкой «Баварией».

Литовский «Жальгирис» примет испанскую «Барселону».

Евролига

Регулярный чемпионат

7-й тур

Положение команд: Реал Испания – 7-0, ЦСКА Россия – 6-0, Фенербахче Турция – 6-1, Милан Италия – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-2, Барселона Испания – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-2, Бавария Германия – 3-3, Жальгирис Литва – 3-3, Олимпиакос Греция – 3-4, Баскония Испания – 2-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-5, Гран-Канария Испания – 1-5, Химки Россия – 1-6, Будучность Черногория – 1-6, Дарушафака Турция – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.