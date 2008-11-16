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    Евролига. ЦСКА в гостях у «Баварии», «Жальгирис» сыграет с «Барселоной»

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Маккаби FOX Панатинаикос Барселона Ласса Гербалайф Гран-Канария Бавария Баскетбол

    Сегодня пройдут четыре матча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Московский ЦСКА в гостях сыграет с немецкой «Баварией».

    Литовский «Жальгирис» примет испанскую «Барселону».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    7-й тур

    Анадолу Эфес Турция  –  Панатинаикос Греция
    Дата проведения
    16 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    Жальгирис Литва  –  Барселона Ласса Испания
    Дата проведения
    16 ноября, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

    Бавария Германия  –  ЦСКА Россия
    Дата проведения
    16 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
    Онлайн матча

    Гербалайф Гран-Канария Испания  –  Маккаби FOX Израиль
    Дата проведения
    16 ноября, 23.00, «Гран-Канария Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Реал Испания – 7-0, ЦСКА Россия – 6-0, Фенербахче Турция – 6-1, Милан Италия – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-2, Барселона Испания – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-2, Бавария Германия – 3-3, Жальгирис Литва – 3-3, Олимпиакос Греция – 3-4, Баскония Испания – 2-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-5, Гран-Канария Испания – 1-5, Химки Россия – 1-6, Будучность Черногория – 1-6, Дарушафака Турция – 1-6.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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