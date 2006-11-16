Загитова установила мировой рекорд в короткой программе. Ее результат – 80,78 балла

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Rostelecom Cup.

Россиянка набрала 80,78 балла и превзошла свое же достижение, установленное на турнире в Обсерстдорфе в конце сентября. Тогда Загитова получила оценку 79,93 балла.

Чемпионке Игр-2018 принадлежат все действующие рекорды: на турнире в Германии она была лучшей также в произвольной программе – 158,50 и по сумме двух программ – 238,43.

Исторический мировой рекорд (показанный до новой системы судейства) в короткой программе тоже принадлежит Загитовой (82,92).