Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Загитова установила мировой рекорд в короткой программе. Ее результат – 80,78 балла

    Теги сборная России Гран-при рекорды женское катание Rostelecom Cup Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Rostelecom Cup.

    Россиянка набрала 80,78 балла и превзошла свое же достижение, установленное на турнире в Обсерстдорфе в конце сентября. Тогда Загитова получила оценку 79,93 балла.

    Чемпионке Игр-2018 принадлежат все действующие рекорды: на турнире в Германии она была лучшей также в произвольной программе – 158,50 и по сумме двух программ – 238,43.

    Исторический мировой рекорд (показанный до новой системы судейства) в короткой программе тоже принадлежит Загитовой (82,92).

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться