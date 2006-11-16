Серена Уильямс: «Белому мужчине позволено гораздо больше, чем черной женщине. Посмотрите на факты»

23-кратная чемпионка «Шлемов» Серена Уильямс в профайле американского GQ, признавшего ее женщиной года, прокомментировала скандальный финал US Open, где была лишена гейма за неспортивное поведение, что восприняла как проявление сексизма со стороны судьи на вышке Карлоса Рамоса.

«Со мной на US Open постоянно что-то происходит. Таких историй было три или четыре в разные годы и все – на решающих стадиях. Думаю, этим отчасти можно объяснить мою восприимчивость к происходившему на том матче. После всех моих опытов – не одного, не двух, не трех – любая ситуация становится триггером.

Я не помню, что именно там происходило, честно говоря. Я сознательно старалась об этом не думать. Телевизор не смотрю, стараюсь не выходить из своего пузыря. Не хочу вникать в мнения других людей. Пусть думают что хотят.

Можно поизучать, как относятся к черным женщинам на рабочих местах – об этом есть целые работы. Как с нами обходятся, когда мы злимся, по сравнению с белыми женщинами, белыми мужчинами, черными мужчинами в этом же состоянии. Мы на самом дне иерархии.

Бретт Кавано (член Верховного суда США, утвержденный в должности этой осенью, несмотря на обвинение в попытке изнасилования) – белый мужчина. Я черная женщина. Ему позволено гораздо больше, чем мне. Такова сегодняшняя реальность. Это факт. Буквально. Можете не верить мне – но посмотрите на факты.

Это нельзя принимать. Об этом нужно говорить, как это делаю я. Чтобы следующему поколению жилось лучше. Алтее Гибсон (первой чернокожей женщине, выигравшей турнир «Большого шлема») приходилось ночевать в машине, потому что черных тогда не пускали в гостиницы. Это было ужасно. Но такова была реальность ее жизни, и она прожила ее ради кого-то вроде меня. Поэтому мне сейчас живется гораздо лучше, чем ей. И теперь я прохожу через все эти испытания, чтобы следующему поколению жилось лучше, чем мне».