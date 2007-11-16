Германия разнесла Россию, пятая ничья Карлсена и Каруаны, волейбольный ЧМ-2022 пройдет в России и другие новости утра

1. Сборная России в товарищеском матче без шансов проиграла Германии (0:3). Ари дебютировал за национальную команду, сыграв 55 минут.

2. Англия в прощальном матче Уэйна Руни разгромила США, Польша уступила Чехии.

3. В Лиге наций Бельгия победила Исландию благодаря дублю Миши Батшуайи, хорваты обыграли испанцев (3:2).

4. Молодежная сборная России по хоккею в 4-й раз в истории выиграла серию матчей против сборных главных юниорских лиг Канады. Первая победа с 2014 года.

5. В КХЛ «Ак Барс» пропустил 5 шайб от ЦСКА, «Торпедо» уступило рижскому «Динамо».

6. В пятый день итогового турнира ATP Доминик Тим обыграл Кеи Нисикори, Роджер Федерер, Кевин Андерсон и Новак Джокович вышли в полуфинал.

7. В НХЛ «Тампа» обыграла «Питтсбург», Кучеров помог Пойнту оформить один из самых быстрых хет-триков в истории НХЛ. Все результаты дня – здесь.

8. Екатерина Юрлова выиграла контрольный спринт в Контиолахти, Васнецова – 3-я, Сливко – 7-я. У мужчин победу одержал Дмитрий Малышко, Цветков и Бабиков не попали в десятку.

9. В НБА действующий чемпион «Голден Стэйт» проиграл «Хьюстону» – 86:107. Все результаты дня – здесь.

10. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сломал ногу. Пока травма официально не подтверждена, сроки восстановления также не называются.

11. Пятая партия матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной вновь завершилась вничью. Счет в матче до сих пор равный – 2,5:2,5.

12. VAR будет использоваться в АПЛ со следующего сезона.

13. РПЛ хочет отказаться от матчей по понедельникам.

14. В «Витессе» подтвердили, что братья Березуцкие войдут в штаб Слуцкого с января.

15. В 7-м туре Евролиги «Химки» в гостях проиграли испанскому «Реалу» (74:79).

16. Россия в 2022 году впервые в истории примет чемпионат мира по волейболу.

Цитаты дня.

«Такие, как Роналду, в Ла Лиге еще появятся. Я бы сожалел только об уходе Месси». Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен, который разнес «Барсу».

«Из пожеланий: умереть, заболеть раком, сломать позвоночник и ходить под себя». Максим Траньков об угрозах от фанатов Загитовой.

«Отец говорил: при Сталине было много хорошего, минус – только депортация». Интервью тренера «Анжи» Магомеда Адиева.