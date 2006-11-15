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    Евролига. «Химки» в гостях у «Реала», «Олимпиакос» примет «Фенербахче» и другие матчи

    Теги результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Олимпиакос Кирольбет Баскония Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Будучность VOLI Дарушафака Баскетбол

    Сегодня пройдут четыре матча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с испанским «Реалом».

    Греческий «Олимпиакос» примет турецкий «Фенербахче».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    7-й тур

    Дарушафака Турция  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
    Дата проведения
    15 ноября, 20.15, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча

    Будучность VOLI Черногория  –  Кирольбет Баскония Испания
    Дата проведения
    15 ноября, 21.00, «Морача»
    Онлайн матча

    Олимпиакос Греция  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    15 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Реал Испания  –  Химки Россия
    Дата проведения
    15 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: Реал Испания – 6-0, ЦСКА Россия – 6-0, Фенербахче Турция – 5-1, Милан Италия – 4-2, Барселона Испания – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-2, Панатинаикос Греция – 4-2, Олимпиакос Греция – 3-3, Бавария Германия – 3-3, Жальгирис Литва – 3-3, Баскония Испания – 2-4, Химки Россия – 1-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-5, Гран-Канария Испания – 1-5, Дарушафака Турция – 1-5, Будучность Черногория – 0-6.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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