Евролига. «Химки» в гостях у «Реала», «Олимпиакос» примет «Фенербахче» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с испанским «Реалом».
Греческий «Олимпиакос» примет турецкий «Фенербахче».
Евролига
Регулярный чемпионат
7-й тур
- Дата проведения
- 15 ноября, 20.15, «Фольксваген Арена»
- Дата проведения
- 15 ноября, 21.00, «Морача»
- Дата проведения
- 15 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 15 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Реал Испания – 6-0, ЦСКА Россия – 6-0, Фенербахче Турция – 5-1, Милан Италия – 4-2, Барселона Испания – 4-2, Анадолу Эфес Турция – 4-2, Панатинаикос Греция – 4-2, Олимпиакос Греция – 3-3, Бавария Германия – 3-3, Жальгирис Литва – 3-3, Баскония Испания – 2-4, Химки Россия – 1-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-5, Гран-Канария Испания – 1-5, Дарушафака Турция – 1-5, Будучность Черногория – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.