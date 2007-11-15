Кике Сетьен: «Такие, как Роналду, в Ла Лиге еще появятся. Я бы сожалел только об уходе Месси»

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен оценил игру нападающего «Барселоны» и сравнил его с экс-форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

«Я встречал только одного игрока, который способен в одиночку обеспечивать результат и играть где угодно. Это Месси. Когда у вас есть такой футболист, который может сам все сделать, тут и говорить не о чем.

Остальные десять игроков скажут: «Пусть он делает, что хочет, он сделает нас лучше, мы будем побеждать». Но он такой один. У каждого игрока в команде есть роль, нужна четкая структура. И если у вас есть футболист, который действует вне системы, его нужно убрать. Не имеет значения, насколько он хорош.

Если он выигрывает для вас матчи – хорошо. Но как только это перестает происходить, баланс пропадает. А баланс – это неотъемлемая часть игры. Без него просто нельзя.

, учитывая его характеристики, стал для меня настоящим открытием. Он стал символом эпохи в испанском футболе. Он забил очень много голов, завоевал много трофеев, был важным игроком команды. Но появятся и другие.

Лично я бы сильно сожалел о потере только одного человека – Месси. Он привносит в футбол все, что я люблю. Он чист. Он не просто один элемент, он – это все.

Думаю, было бы трагедией, если бы он покинул . Но мы теряли и Марадону, и Кройффа... игроков, которые захватывали меня и заставляли сидеть у телевизора», – сказал Сетьен.