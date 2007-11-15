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    Кике Сетьен: «Такие, как Роналду, в Ла Лиге еще появятся. Я бы сожалел только об уходе Месси»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Реал Мадрид Бетис Лионель Месси Ла Лига Кике Сетьен Футбол

    Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен оценил игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и сравнил его с экс-форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

    «Я встречал только одного игрока, который способен в одиночку обеспечивать результат и играть где угодно. Это Месси. Когда у вас есть такой футболист, который может сам все сделать, тут и говорить не о чем.

    Остальные десять игроков скажут: «Пусть он делает, что хочет, он сделает нас лучше, мы будем побеждать». Но он такой один. У каждого игрока в команде есть роль, нужна четкая структура. И если у вас есть футболист, который действует вне системы, его нужно убрать. Не имеет значения, насколько он хорош. 

    Если он выигрывает для вас матчи – хорошо. Но как только это перестает происходить, баланс пропадает. А баланс – это неотъемлемая часть игры. Без него просто нельзя.

    Криштиану Роналду, учитывая его характеристики, стал для меня настоящим открытием. Он стал символом эпохи в испанском футболе. Он забил очень много голов, завоевал много трофеев, был важным игроком команды. Но появятся и другие.

    Лично я бы сильно сожалел о потере только одного человека – Месси. Он привносит в футбол все, что я люблю. Он чист. Он не просто один элемент, он – это все. 

    Думаю, было бы трагедией, если бы он покинул Ла Лигу. Но мы теряли и Марадону, и Кройффа... игроков, которые захватывали меня и заставляли сидеть у телевизора», – сказал Сетьен.

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